Верховний Суд поставив крапку у справі про догану Рожковій

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Верховний Суд визнав перевищення повноважень Ради Нацбанку при оголошенні догани першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій.

Про це Рожкова повідомила у Facebook, рішення суду у реєстрі.

Крім того, рішенням суду саму догану визначно юридично нікчемною.

Рожкова просила суд визнати незаконним скасувати два рішення Ради Національного банку: одне щодо надання її діям оцінки головою Ради НБУ, друге – щодо винесення догани. Вона наголошувала, що такі дії Ради НБУ ухвалені поза межами її компетенції.

Верховний Суд погодився, що у ході винесення цих рішення Рада НБУ перевищила свої повноваження і не мала права накладати таке стягнення.

Водночас, саме через цей факт у попередніх інстанціях суди дійшли помилкового висновку про задоволення позовних вимог Рожкової, адже НБУ не порушував права позивачки.

У ВС пояснюють, що притягнення до дисциплінарної відповідальності органом, який не наділений такими повноваженнями, не має правових наслідків.

"Тому, застосоване до особи дисциплінарне покарання, не потребує спростування судом в порядку визначеному законодавством про працю", – дійшли висновку у суді.

Крім того, Рожкова подала два аналогічні позови в різні суди: до Окружного адмінсуду м. Києва та до Солом’янського районного суду, що є неприпустимим згідно законодавства.

Таким чином, суд частково задовольнив касаційну скаргу Нацбанку проти першої заступниці голови НБУ. Так як НБУ ніколи не порушував права позивачки, ВС скасував рішення попередніх інстанцій і ухвалив нове рішення.

Рожкова як позивачка зобов’язана сплатити на користь НБУ 3,8 тисячі грн судового збору за подання позовів.

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Економічна правда