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Розенко заявляє, що "13-у пенсію" можуть виплатити вже цього року

Середа, 10 квітня 2019, 19:23

Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко переконаний, що вже цього року можна буде виплатити "13-у пенсію".

Про це повідомляє "Урядовий портал".

"Ініціатива президента Петра Порошенка полягає в тому, щоб одноразову виплату, яку  пенсіонери отримали у березні і отримають у квітні, зробити постійною. Це може бути у вигляді "13-ї пенсії" наприкінці року. Її будуть отримувати люди, які мають великий страховий стаж, але невисоку пенсію", - пояснив віце-прем’єр-міністр.

За його словами, наразі уряд працює над реалізацією цієї ініціативи.

"Ми проводимо відповідні розрахунки. У нас є всі можливості реалізувати  її вже з цього року", - зазначив Розенко.

Нагадаємо:

У березні 2019 року президент Петро Порошенко не виключав введення щорічної, "13-ї пенсії" для тих, хто отримує мінімальну соціальну виплату, у випадку росту економіки країни.

Українська правда

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пенсії Мінсоцполітики

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