Розенко заявляет, что "13-ю пенсию" могут выплатить уже в этом году

Вице-премьер-министр Павел Розенко убежден, что уже в этом году можно будет выплатить "тринадцатую пенсию".

Об этом сообщает "Правительственный портал".

"Инициатива президента Петра Порошенко заключается в том, чтобы единовременную выплату, которую пенсионеры получили в марте и получат в апреле, сделать постоянной. Это может быть в виде "13-й пенсии" в конце года. Ее будут получать люди, которые имеют большой страховой стаж, но невысокую пенсию", - пояснил вице-премьер-министр.

По его словам, сейчас правительство работает над реализацией этой инициативы.

"Мы проводим соответствующие расчеты. У нас есть все возможности реализовать ее уже с этого года", - отметил Розенко.

Напомним:

В марте 2019 года президент Петр Порошенко не исключал введения ежегодной, "13-й пенсии" для тех, кто получает минимальную социальную выплату, в случае роста экономики страны.