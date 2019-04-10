Все разделы
Укр / Рус

Розенко заявляет, что "13-ю пенсию" могут выплатить уже в этом году

Среда, 10 апреля 2019, 19:23

Вице-премьер-министр Павел Розенко убежден, что уже в этом году можно будет выплатить "тринадцатую пенсию".

Об этом сообщает "Правительственный портал".

"Инициатива президента Петра Порошенко заключается в том, чтобы единовременную выплату, которую пенсионеры получили в марте и получат в апреле, сделать постоянной. Это может быть в виде "13-й пенсии" в конце года. Ее будут получать люди, которые имеют большой страховой стаж, но невысокую пенсию", - пояснил вице-премьер-министр.

По его словам, сейчас правительство работает над реализацией этой инициативы.

"Мы проводим соответствующие расчеты. У нас есть все возможности реализовать ее уже с этого года", - отметил Розенко.

Напомним:

В марте 2019 года президент Петр Порошенко не исключал введения ежегодной, "13-й пенсии" для тех, кто получает минимальную социальную выплату, в случае роста экономики страны.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

пенсии Минсоцполитики

powered by lun.ua
Материалы по теме
Генетически модифицированные дети и "гараж" с запасными органами. Что будет с нами через 25 лет 4 апреля 2019, 09:30
Пенсионный фонд завершил выплачивать наличную субсидию пенсионерам 26 марта 2019, 13:12
Пенсионерам рассказали, когда ждать одноразовой доплаты в 1205 гривен 23 марта 2019, 17:42
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте