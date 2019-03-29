SkyUp поповнить флот трьома Boeing

Авіакомпанія SkyUp отримає три літаки Boeing до кінця квітня.

Про це на прес-конференції повідомив генеральний директор туроператора Join Up Дмитро Сероухов, передає Liga.net.

За його словами, флот авіакомпанії поповниться трьома літаками - одним Boeing 737-700 і двома Boeing 737-800 NG.

До кінця 2019 року компанія планує розширити флот до 12 літаків.

Зараз парк SkyUp складається з чотирьох Boeing 737-800 і одного Boeing 737-700. Авіакомпанія має дві бази в Україні - столичний аеропорт Київ (Жуляни) і Харків.

З 31 березня авіаперевізник має намір змінити базу в Києві на аеропорт Бориспіль, в якому буде обслуговуватися в терміналі F.

Компанія почала польоти в травні 2018 року зі виконання чартерних рейсів в інтересах туроператора Join UP !. В кінці 2018 року лоу-кост почав польоти по ряду регулярних напрямків.

Головний акціонер SkyUp - ТОВ "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туристичний оператор JoinUp.

У березні авіакомпанія оголосила про запуск нових рейсів з Києва та Одеси.

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