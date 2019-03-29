SkyUp пополнит флот тремя Boeing

Авиакомпания SkyUp получит три самолета Boeing до конца апреля.

Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор туроператора Join Up Дмитрий Сероухов, передает Liga.net.

По его словам, флот авиакомпании пополнится тремя самолетами - одним Boeing 737-700 и двумя Boeing 737-800 NG.

До конца 2019 года компания планирует расширить флот до 12 самолетов.

Сейчас парк SkyUp состоит из четырех Boeing 737-800 и одного Boeing 737-700. Авиакомпаний имеет две базы в Украине - столичный аэропорт Киев (Жуляны) и Харьков.

С 31 марта авиаперевозчик намерен сменить базу в Киеве на аэропорт Борисполь, в котором будет обслуживаться в терминале F.

Компания начала полеты в мае 2018 года с выполнения чартерных рейсов в интересах туроператора Join UP!. В конце 2018 года лоу-кост начал полеты по ряду регулярных направлений.

Главный акционер SkyUp - ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туристический оператор JoinUp.

В марте авиакомпания объявила о запуске новых рейсов из Киева и Одессы.

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