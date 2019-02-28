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SkyUp переїжджає в "Бориспіль". Аеропорт "розконсервує" новий термінал

Четвер, 28 лютого 2019, 15:10
 
Фото: SkyUp

Український лоукостер SkyUp змінює базовий аеропорт на міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Про це повідомила авіакомпанія у Facebook.

Так, із 31 березня літаки авіаперевізника базуватимуться у новому терміналі F аеропорту "Бориспіль".

Як зазначили в SkyUp, це не вплине на графік запланованої польотної програми. Рейси будуть виконуватися без суттєвих змін.

Перенесення рейсів до нового аеропорту відбуватиметься поступово, про що пасажирів попереджатимуть завчасно, пояснили в компанії.

Як нагадали у ЦТС, SkyUp обрала аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського для базування навесні минулого року. Однак ще на презентації з приводу створення авіакомпанії було заявлено, що перевізник планує виконувати рейси з обох столичних аеропортів.

У прес-службі аеропорту "Економічній правді" підтвердили інформацію про запуск в роботу нового терміналу 31 березня 2019 року. Також у "Борисполі" повідомили, що більш детальна інформація з цього приводу буде опублікована найближчим часом.

Нагадуємо:

Термінал F був закритий в жовтні 2013 року, пропрацювавши всього три роки (відкриття відбулося у вересні 2010 року). Причиною став пасажиропотік в аеропорту - для його обслуговування цілком вистачає лише одного терміналу D, який розрахований на 15 млн пасажирів.

Наразі в аеропорту "Бориспіль" для обслуговування пасажирів використовується тільки термінал D. Термінал B, побудований в 1965 році і значно розширений в 2006-2011 роки, закритий з 2014 року.

"Бориспіль" заявляв про готовність обслуговувати авіакомпанію Ryanair в нині законсервованому терміналі "F", як тільки той забезпечить виконання 15 рейсів з аеропорту на добу.

Схема наземного обслуговування авіакомпанії Ryanair в аеропорту "Бориспіль" передбачає пішу прогулянку від/до виходу з терміналу.

Авіакомпаніям хочуть знизити плату за обслуговування в "Борисполі". Відповідний проект наказу опублікувало Міністерство інфраструктури на своєму сайті у середу.

Проектом наказу пропонується встановити нові одиничні ставки плати за аеронавігаційне обслуговування  (АНО) повітряних суден у повітряному просторі України. Зокрема, встановити різні ставки плати за послуги АНО на підходах і в районі аеродрому окремо для міжнародного аеропорту "Бориспіль" і для всіх інших сертифікованих аеропортів країни.

Так, одиничну ставку за послуги з АНО на підході та в районі аеродрому пропонують встановити на рівні 210 євро для "Борисполя" і 411 євро для всіх інших аеропортів.

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аеропорт Бориспіль skyup

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