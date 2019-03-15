"Укрспирт" довів у судах, що податківці завищили йому штрафи у 200 разів

За 2017-2019 роки юристи ДП "Укрспирт" довели у судах, що Державна фіскальна служба помилково нарахувала підприємству у 200 раз більше штрафних санкцій.

Про це повідомляється на сайті "Укрспирту".

6 березня 2019 року шостий апеляційний суд скасував стягнення 24 млн грн штрафу з ДП, накладеного ДФС у 2015 році. Це рішення також підтвердив суд касаційної інстанції.

У ДП зазначили, що розмір штрафної санкції, відповідно до ст.17 Закону №481/95-ВР, повинен становити 140,6 тис. грн.

За даними підприємства, загальна сума фінансових санкцій ДФС проти "Укрспирту" за 2010-2015 роки - 1,4 млрд грн.

"Укрспирт" також повідомив, що у Верховній Раді України зареєстровано законопроект №9222 про мораторій на стягнення активів підприємств спиртової галузі. Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, пропонується заборонити звернення стягнення на активи "Укрспирту" за фінансовими санкціями, які застосовані до 31 грудня 2015 року, на час до ухвалення рішення про приватизацію підприємства.

Нагадаємо, у жовтні-2018 суд також відхилив касаційну скаргу ДФС і скасував стягнення 173,6 млн грн з "Укрспирту".

У червні-2018 після арешту рахунків "Укрспирту" у ДП заявили про загрозу банкрутства.

"Укрспирт" перебуває в управлінні Міністерства аграрної політики та продовольства. Загальна виробнича потужність ДП - понад 36 млн декалітрів на рік. Його роботу забезпечує 41 виробничий майданчик.