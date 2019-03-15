"Укрспирт" доказал в судах, что налоговики завысили ему штрафы в 200 раз

В 2017-2019 годах юристы ГП "Укрспирт" доказали в судах, что Государственная фискальная служба ошибочно начислила предприятию в 200 раз больше штрафных санкций.

Об этом сообщается на сайте "Укрспирт".

6 марта 2019 шестой апелляционный суд отменил взыскание 24 млн грн штрафа с ДП, наложенного ГФС в 2015 году. Это решение также подтвердил суд кассационной инстанции.

В ГП отметили, что размер штрафной санкции, согласно ст.17 Закона №481 / 95-ВР, должен составлять 140,6 тыс. грн.

По данным предприятия, общая сумма финансовых санкций ГФС против "Укрспирт" за 2010-2015 годы - 1,4 млрд грн.

"Укрспирт" также сообщил, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №9222 о моратории на взыскание активов предприятий спиртовой отрасли. Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается запретить обращение взыскания на активы "Укрспирт" по финансовым санкциям, которые применены до 31 декабря 2015, на время до принятия решения о приватизации предприятия.

Напомним, в октябре-2018 суд также отклонил кассационную жалобу ДФС и отменил взыскание 173,6 млн грн с "Укрспирт".

В июне-2018 после ареста счетов "Укрспирта" в ГП заявили об угрозе банкротства.

"Укрспирт" находится в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия. Общая производственная мощность ГП - более 36 млн декалитров в год. Его работу обеспечивает 41 производственную площадку.