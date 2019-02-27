Французи зацікавлені в оновленні міського транспорту в Україні

Французький виробник залізничної техніки і рухомого складу Alstom має намір взяти участь в оновленні міського рейкового транспорту в Україні.

Про це ЦТС повідомив виконавчий директор компанії Анрі Пупар-Лафарж.

В ході візиту до Києва топ-менеджер має намір зустрітися з представниками українського уряду, щоб обговорити можливості співробітництва, в тому числі стосовно розвитку міського та приміського транспорту в містах України.

"Ми знаємо про велику транспортну мережу України: це не тільки залізниця, а й міські мережі, метро, ​​приміський транспорт. Нам відомо, що значна частина рухомого складу потребує оновлення", - зазначив Пупар-Лафарж.

Зокрема, глава Alstom зазначив, що компанія зацікавлена ​​в співробітництві з метрополітенами Києва та Харкова.

"Нам відомо, що різні системи ліній метро українських міст потребують оновлення", - заявив Пупар-Лафарж.

За його словами, компанія тільки починає обговорення цього питання на рівні Кабінету міністрів.

"Alstom виробляє всі види рухомого складу - від трамваїв до швидкісних поїздів, від пасажирських до товарних поїздів, так що в Україні реалізація всіх видів нашої продукції можлива", - підкреслив CEO французької компанії.

Нагадуємо:

20 вересня 2018 року "Укрзалізниця" підписала меморандум про взаєморозуміння з Alstom і китайською CRRC.

У Alstom розробляють проект з виробництва електровозів для України і Грузії з загальним ринком в 350 локомотивів до 2025 року. 45 з них попередньо будуть проведені для Грузії, інші - для України.