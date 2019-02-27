Французы заинтересованы в обновлении городского транспорта в Украине

Французский производитель железнодорожной техники и подвижного состава Alstom намерен поучаствовать в обновлении городского рельсового транспорта в Украине.

Об этом ЦТС сообщил исполнительный директор компании Анри Пупар-Лафарж.

В ходе визита в Киев топ-менеджер намерен встретиться с представителями украинского правительства, чтобы обсудить возможности сотрудничества, в том числе касаемо развития городского и пригородного транспорта в городах Украины.

"Мы знаем о большой транспортной сети Украины: это не только железные дороги, но и городские сети, метро, пригородный транспорт. Нам известно, что значительная часть подвижного состава требует обновления", - отметил Пупар-Лафарж.

В частности, глава Alstom отметил, что компания заинтересована в сотрудничестве с метрополитенами Киева и Харькова.

"Нам известно, что различные системы линий метро украинских городов нуждаются в обновлении", - заявил Пупар-Лафарж.

По его словам, компания только начинает обсуждение этого вопроса на уровне Кабинета министров.

"Alstom производит все виды подвижного состава - от трамваев до скоростных поездов, от пассажирских до товарных поездов, так что в Украине реализация всех видов нашей продукции возможна", - подчеркнул CEO французской компании.

Напоминаем:

20 сентября 2018 года "Укрзализныця" подписала меморандум о взаимопонимании с Alstom и китайской CRRC.

В Alstom разрабатывают проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до 2025 года. 45 из них предварительно будут произведены для Грузии, остальные - для Украины.