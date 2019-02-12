Порошенко хоче повернутися до законопроекту про податок на виведений капітал після виборів

Президент Петро Порошенко заявив, що після президентських і парламентських виборів запропонує нардепам повернутися до розгляду законопроектів про податок на виведений капітал і створення Національного бюро фінансових розслідувань.

Про це написав глава держави на своїй сторінці в Facebook.

"Після виборів Президента і ВР повернуся до законопроекту про податок на виведення капіталу як ключового джерела для внутрішніх інвестицій. Потрібно дати чесну відповідь на питання цивілізованого ринку землі, відсутність якого є більшим гальмом для зростання економіки, ніж корупція", - сказав він.

"Скористаюся першою можливістю, щоб законопроект про створення Національного бюро фінансових розслідувань був проголосований парламентом", - заявив Порошенко.

Також президент має намір повернутися до питання приватизації роздутого державного сектору економіки.

"Відповімо також на питання боротьби з корупцією і приватизації роздутого державного сектору економіки. Силовики повинні бути відсторонені від впливу на бізнес", - сказав він.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів розробляє модель введення податку на виведений капітал для компаній з оборотом не більше 200 мільйонів гривень.

Світовому банку заявили, що заміна в Україні податку на прибуток податком на виведений капітал вигідна дуже обмеженому колу впливових осіб.

МВФ наполегливо рекомендував Адміністрації президента не вносити на розгляд Верховної ради законопроект про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал.

МВФ висловлює серйозну стурбованість з приводу втрат доходів державного бюджету.

Президент Порошенко вніс до Верховної Ради закон про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал з урахуванням пропозицій про відповідні бюджетні компенсації у липні 2018 року.

Податок на виведений капітал передбачає, що бізнесу не потрібно платити 20% державі, а можна вкласти ці гроші в розвиток своєї компанії.

Для іноземних інвесторів це значить, що податкова ставка буде фіксована - 15%, тоді як зараз податкове навантаження на компанії може становити до 25%.

Є підстави припускати, що податок на виведений капітал в перші два роки принесе в бюджет менше, ніж податок на прибуток, але на третій рік надходження різко зростуть, перекриваючи недобір перших років, даючи при цьому близько 7% ВВП, замість нинішніх 2-3%.

Детальніше про ситуацію з запровадженням в Україні податку на виведений капітал читайте у статті Податок на виведений капітал: що міняє закон Порошенка

Економічна правда