Податок на виведений капітал можуть ввести не для всіх компаній — Мінфін

Міністерство фінансів розробляє модель введення податку на виведений капітал для компаній з оборотом не більше 200 мільйонів гривень.

Про це повідомила в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Повне введення ПнВК для всіх категорій дійсно призведе до втрат бюджету, це очевидно, ми порахували. Тому ми працюємо над фіскально-нейтральною моделлю для тих компаній, у яких оборот не більше 200 млн грн", - сказала вона.

Маркарова відзначила, що такі компанії становлять 97-98% всіх компаній в країні.

За її словами, заміна податку на прибуток податком на виведений капітал - це позиція президента.

"Ми на фінальній стадії, знаходимо порозуміння з нашими міжнародними партнерами", - підкреслила вона.

Нагадаємо, у Світовому банку заявили, що заміна в Україні податку на прибуток податком на виведений капітал вигідна дуже обмеженому колу впливових осіб.

Як відомо, МВФ наполегливо рекомендував Адміністрації президента не вносити на розгляд Верховної ради законопроект про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал.

МВФ висловлює серйозну стурбованість з приводу втрат доходів державного бюджету.

Президент Порошенко вніс до Верховної Ради закон про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал з урахуванням пропозицій про відповідні бюджетні компенсації у липні 2018 року.

Податок на виведений капітал передбачає, що бізнесу не потрібно платити 20% державі, а можна вкласти ці гроші в розвиток своєї компанії.

Для іноземних інвесторів це значить, що податкова ставка буде фіксована - 15%, тоді як зараз податкове навантаження на компанії може становити до 25%.

Є підстави припускати, що податок на виведений капітал в перші два роки принесе в бюджет менше, ніж податок на прибуток, але на третій рік надходження різко зростуть, перекриваючи недобір перших років, даючи при цьому близько 7% ВВП, замість нинішніх 2-3%.

Детальніше про ситуацію з запровадженням в Україні податку на виведений капітал читайте у статті Економічної правди.