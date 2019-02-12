Порошенко хочет вернуться к законопроекту о налоге на выведенный капитал после выборов

Президент Петр Порошенко заявил, что после президентских и парламентских выборов предложит нардепам вернуться к рассмотрению законопроектов о налоге на выведенный капитал и создании Национального бюро финансовых расследований.

Об этом написал глава государства на своей странице в Facebook.

"После выборов Президента и ВР вернусь к законопроекту о налоге на вывод капитала как ключевого источника для внутренних инвестиций. Нужно дать честный ответ на вопрос цивилизованного рынка земли, отсутствие которого является большим тормозом для роста экономики, чем коррупция", - сказал он.

"Воспользуюсь первой возможностью, чтобы законопроект о создании Национального бюро финансовых расследований был проголосован парламентом", - заявил Порошенко.

Также президент намерен вернуться к вопросу приватизации раздутого госсектора экономики.

"Ответим также на вопросы борьбы с коррупцией и приватизации раздутого госсектора экономики. Силовики должны быть отстранены от влияния на бизнес", - сказал он.

Напоминаем:

Министерство финансов разрабатывает модель введения налога на выведенный капитал для компаний с оборотом не более 200 миллионов гривен.

Напомним, во Всемирном банке заявили, что замена в Украине налога на прибыль налогом на выведенный капитал выгодна очень ограниченному кругу влиятельных лиц.

Как известно, МВФ настоятельно рекомендовал Администрации президента не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

МВФ выражает серьезную обеспокоенность по поводу потерь доходов государственного бюджета.

Президент Петр Порошенко внес в Раду закон о налоге на выведенный капитал с учетом предложений о соответствующих бюджетных компенсациях в июле 2018 года.

Налог на выведенный капитал предполагает, что бизнесу не нужно платить 20% государству, а можно вложить эти деньги в развитие своей компании.

Для иностранных инвесторов это значит, что налоговая ставка будет фиксированная - 15%, тогда как сейчас налоговая нагрузка на компании может составлять до 25%.

Есть основания предполагать, что налог на выведенный капитал в первые два года принесет в бюджет меньше, чем налог на прибыль, но на третий год поступления резко возрастут, перекрывая недобор первых лет, давая при этом около 7% ВВП, вместо нынешних 2-3%.

Подробней о ситуации с внедрением налога на выведенный капитал в Украине читайте в статье на Экономической правде: Налог на выведенный капитал: что меняет закон Порошенко

Экономическая правда