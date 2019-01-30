У Конгресі США вимагають обґрунтувати зняття санкцій з компаній Дерипаски

Глави трьох комітетів, які очолюють демократи у Палаті представників США, звернулися з вимогою до Мінфіну обґрунтувати рішення про зняття санкцій з трьох компаній, пов'язаних з російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Про це йдеться у офіційному листі, який опублікували у вівторок на сайті Фінансового комітету нижньої палати Конгресу, передає "Укрінформ".

"Надсилаємо офіційний запит на отримання документів, які стосуються процесу прийняття рішення, що призвело до виключення зі списку санкцій компаній EN+, "Русал" та "ЄвроСібЕнерго", - йдеться у листі.

Голови комітетів вимагають надати усі необхідні документи до 5 лютого.

Лист підписали глава Фінансового комітету, конгресвумен Максін Уотерс, голова Комітету з питань розвідки, конгресмен Адам Шифф та глава Комітету у закордонних справах, конгресмен Еліот Енгел.

Вони зазначили, що EN+, "Русал" та "ЄвроСібЕнерго пов'язані з наближеним до Путіна олігархом Олегом Дерипаскою, хоча формально його частка акцій зменшена у пакетах компаній.

Демократи також нагадали, що Дерипаска пов'язаний з колишнім головою передвиборчої кампанії Трампа Полом Манафортом, який є фігурантом розслідування Мюллера щодо втручання РФ в американські вибори.

Нагадаємо:

США скасували санкції щодо трьох компаній російського мільярдера Олега Дерипаски.

Йдеться, зокрема, про компанії Русал, EN+ Group Plc та АТ "ЄвроСібЕнерго".

При цьому відносно самого Дерипаски санкції США продовжують діяти, а його власність залишається заблокованою.

У квітні 2018 р. Мінфін США наклав санкції на Олега Дерипаску та кілька компаній, в яких він є найбільшим акціонером, через злочинні дій Росії, а також злочинне минуле самого Дерипаски.

Санкції - найжорсткіші після анексії Криму - кілька разів переносилися, оскільки США розглядали можливість, що Дерипаска, крім іншого, більше не буде контролювати компанії.

У травні Дерипаска покинув раду директорів En+, найбільшого акціонера UC Rusal. Однак у Мінфіні США заявили, що це безпосередньо не є підставою для виведення компанії з-під санкцій.

В рамках переговорів з Вашингтоном щодо ослаблення санкцій США "Русал" та її партнер En+ вибрали директора і керівництво, не пов'язане з Дерипаскою.

Наприкінці грудня Мінфін США заявив про намір протягом 30 днів зняти санкції з цих трьох енергетичних компаній.

У січні 2019 року демократи у Сенаті підготували резолюцію, яка не підтримує вже прийняте рішення Мінфіну США зняти санкції з підприємств En+, Rusal і EuroSibEnergo, що належать Дерипасці, однак голосів за рішення, яке б заблокувало скасування санкцій, не вистачило.

Українська правда