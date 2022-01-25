У Кремлі відреагували на скорочення Штатами ліцензії для групи "ГАЗ" Дерипаски

Дмитро Пєсков Getty images

У Кремлі сподіваються, що скорочення ліцензії "Групи Газ" у США не пов'язане з санкціями.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише "Коммерсантъ".

За словами Пєскова, якщо скорочення ліцензії для "Групи ГАЗ" у США не пов'язане з "процедурними моментами", то це можна трактувати як "посилення тиску".

"Це можна буде трактувати як посилення тиску. Сподіваємось, це не пов'язано із санкціями. Блінкен сам казав, що нерезонно говорити про санкцію.

Хоча за океаном стільки багато всього суперечливого відбувається зараз — це дуже важко піддається аналізу і тим більше розумінню", - стверджує речник Путіна.

Нагадаємо:

Мінфін США скоротив термін ліцензії російської автомобілебудівної компанії "Група ГАЗ" російського олігараха Олега Дерипаски до 90 днів.

Як пише Reuters з посиланням на представника Мінфіну США, ці дозволи були продовжені на менший період з огляду на поточну ситуацію з Росією і подальше продовження буде залежати від поведінки РФ.