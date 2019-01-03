Суд Брюсселя заборонив Uber

Суд Брюсселя підтвердив рішення про те, що сервіс платних поїздок Uber є незаконним в бельгійській столиці.

Про це повідомляє Le Soir.

Відповідно до рішення, прийнятого в кінці грудня, тільки водії з ліцензією на таксі в Брюсселі і, отже, "шашечками" на транспортному засобі, можуть брати участь в перевезенні пасажирів.

Суддя уточнив рішення, прийняте у вересні 2015 року, яке призвело до заборони однією з двох послуг американського гіганта, а саме UberPOP.

Таким чином, в рішенні від 18 грудня незаконними визнаються перевезення, довірені "водіям, які не мають дозволу, передбаченого в статті 3 постанови від 27 квітня 1995 року, незалежно від призначення послуг Uber".

У компанії Uber у відповідь висловили жаль, що "роз'яснення судді не було більш точним щодо фундаментальної різниці між UberX і UberPOP", послуга, яку Uber призупинив у 2015 році.

UberPOP, визнаний незаконним у 2015 році, зв'язує людей з непрофесійними водіями, а UberX зв'язує пасажирів з професійними водіями. Ці водії мають необхідні ліцензії, заявляють в Uber.

"Це рішення не має безпосереднього впливу на наш бізнес", - відзначили в компанії.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Суд ЄС виніс рішення про те, що послуги, які надає компанія Uber, зв'язуючи людей з водіями, входять до сфери транспортування, а значить держави-члени ЄС можуть регулювати умови надання цієї послуги.

Європейська правда