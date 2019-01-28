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США зняли санкції з трьох компаній Дерипаски

Понеділок, 28 січня 2019, 09:14
 

США скасували санкції щодо трьох компаній російського мільярдера Олега Дерипаски.

Як повідомляє Bloomberg, відповідне рішення було ухвалено Мінфіном США 27 січня.

Йдеться, зокрема, про компанії Русал, EN+ Group Plc та АТ "ЄвроСібЕнерго". 

"Компанії домовилися про безпрецедентну прозорість для казначейства США у своїй діяльності шляхом прийняття великих, постійних вимог до аудиту, сертифікації та звітності", - йдеться у повідомленні Управління з контролю за іноземними активами (OFAC).

При цьому відносно самого Дерипаски санкції США продовжують діяти, а його власність залишається заблокованою.

Нагадаємо,

У квітні 2018 р. Мінфін США наклав санкції на Олега Дерипаску та кілька компаній, в яких він є найбільшим акціонером, через злочинні дій Росії, а також злочинне минуле самого Дерипаски.

Санкції - найжорсткіші після анексії Криму - кілька разів переносилися, оскільки США розглядали можливість, що Дерипаска, крім іншого, більше не буде контролювати компанії.

У травні Дерипаска покинув раду директорів En+, найбільшого акціонера UC Rusal. Однак у Мінфіні США заявили, що це безпосередньо не є підставою для виведення компанії з-під санкцій.

В рамках переговорів з Вашингтоном щодо ослаблення санкцій США "Русал" та її партнер En+ вибрали директора і керівництво, не пов'язане з Дерипаскою.

Наприкінці грудня Мінфін США заявив про намір протягом 30 днів зняти санкції з цих трьох енергетичних компаній.

У січні 2019 року демократи у Сенаті підготували резолюцію, яка не підтримує вже прийняте рішення Мінфіну США зняти санкції з підприємств En+, Rusal і EuroSibEnergo, що належать Дерипасці, однак голосів за рішення, яке б заблокувало скасування санкцій, не вистачило.

Українська правда

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США санкції Дерипаска

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