США повернули 5 мільярдів доларів у Bitcoin, вкрадених у 2016 році 

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Сполучені Штати повернули собі викрадену у 2016 році криптовалюту Bitcoin – тоді її вартість становила 70 млн доларів, але за 6 років зросла до 5 млрд доларів.

Про це повідомляє BBC.

Усього було вкрадено 120 тисяч біткоїнів внаслідок кібератаки на криптобіржу Bitfinex у 2016 році. Усю суму було вилучено Національною групою з контролю за криптовалютою Міністерства юстиції США – це найбільша конфіскація подібного роду.

Двох осіб вже було заарештовано за підозрою у відмиванні коштів.

У Мін’юсті стверджують, що хакер зламав платформу, здійснив понад 2000 несанкціонованих переказів, а потім перекинув гроші на цифровий гаманець. Ймовірно, ним керував 34-річний Ілля Ліхтенштейн з Нью-Йорка.

За версією слідства, Ліхтенштейн і його дружина Гізер Морґан протягом п’яти років "відбілювали" близько 25 тисяч вкрадених біткойнів та вдавалися до низки схем, аби приховати сліди. Зокрема – підробляли особистість та конвертували біткоїни в інші цифрові валюти.

Якщо подружжя визнають винними, кожен із них може отримати до 25 років позбавлення волі.