АТ "КІБ" з ПРООН започаткували новий механізм фінансування енергоефективних проектів

Акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний Банк" (АТ "КІБ") та Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) співпрацюють у сфері фінансування програм енергоефективності та відновлюваної енергетики.

14 січня 2019 року було підписано Меморандум про партнерство, у рамках якого сторони реалізують проект "Усунення перепон для залучення інвестицій у підвищення енергоефективності громадських будівель у малих і середніх містах України на основі моделі ЕСКО".

Метою проекту є впровадження європейських стандартів енергоспоживання та створення комфортних умов перебування у громадських будівлях.

"Сьогодні вирішення питань енергозбереження та енергоефективності, впровадження передових енергоефективних технологій є одним з пріоритетних напрямків в Україні. Для виконання цих завдань нам потрібно скоординувати та об’єднати наші спільні зусилля", - повідомила Голова Правління АТ "КІБ" Тетяна Путінцева.

Варто відмітити, що Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України протягом трьох років шукало прийнятні засоби фінансування ЕСКО-контрактів.

І саме за підтримки спеціалістів ПРООН разом з АТ "КІБ" було розроблено найбільш оптимальну модель. На основі досвіду ЄС опрацьовано модель факторингу, що передбачає надання кредитування ЕСКО-проектів без заставного майна.

Вже у січні 2019 року факторинг ЕСКО-контрактів стартував в Україні. Між АТ "КІБ" та компанією "КиївЕСКО" за технічної підтримки проекту ПРООН укладено перший договір факторингу на суму близько 3 млн грн для реалізації ЕСКО-проектів у бюджетній сфері.

Гарантією повернення коштів банку будуть грошові потоки від ЕСКО-договорів, які вже реалізує енергосервісна компанія.

В результаті укладання договору факторингу банк отримує діючий проект, що генерує грошові надходження протягом декількох років, а ЕСКО-компанія вивільняє власні кошти та одержує можливість здійснювати нові енергоефективні проекти.

Такий механізм дозволяє значно збільшити їх кількість в Україні.

"Реалізація першого в Україні факторингу енергосервісних договорів відкриває можливість іншим ЕСКО-компаніям засвоїти цей досвід та ще активніше впроваджувати ЕСКО-механізм в бюджетній сфері" - наголосила Тетяна Путінцева.

Для довідки: Акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний Банк" - універсальний український банк, який надає послуги корпоративним клієнтам і приватним особам вже понад 25 років (зареєстрований НБУ 3 грудня 1993 року).

100% акціонером банку є іноземний інвестор Стефан Пол Пінтер (Велика Британія).

Довгостроковий кредитний рейтинг АТ "КІБ" за національною шкалою на рівні uaАА (за рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг").

За підсумками X Всеукраїнського конкурсу "Банк року-2018", організованого міжнародним фінансовим клубом "Банкір", Акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний Банк" здобув перемогу в номінації "Найбільш надійний та стійкий банк".

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