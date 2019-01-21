АО "КИБ" с ПРООН начали новый механизм финансирования энергоэффективных проектов

Акционерное общество "Коммерческий Индустриальный Банк" (АО "КИБ") и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) сотрудничают в сфере финансирования программ энергоэффективности и возобновляемой энергетики.

14 января 2019 был подписан Меморандум о партнерстве, в рамках которого стороны реализуют проект "Устранение препятствий для привлечения инвестиций в повышение энергоэффективности общественных зданий в малых и средних городах Украины на основе модели ЭСКО".

Целью проекта является внедрение европейских стандартов энергопотребления и создания комфортных условий пребывания в общественных зданиях.

"Сегодня решение вопросов энергосбережения и энергоэффективности, внедрение передовых энергоэффективных технологий является одним из приоритетных направлений в Украине. Для выполнения этих задач нам нужно скоординировать и объединить наши совместные усилия", - сообщила Председатель Правления АО "КИБ" Татьяна Путинцева.

Стоит отметить, что Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины в течение трех лет искало приемлемые средства финансирования ЭСКО-контрактов.

И именно при поддержке специалистов ПРООН совместно с АО "КИБ" была разработана наиболее оптимальная модель.

На основе опыта ЕС отрботана модель факторинга, предусматривающая предоставление кредитования ЭСКО-проектов без залогового имущества.

Уже в января 2019 года факторинг ЭСКО-контрактов стартовал в Украине. Между АО "КИБ" и компанией "КиевЭСКО" при технической поддержке проекта ПРООН заключен первый договор факторинга на сумму около 3 млн грн для реализации ЭСКО-проектов в бюджетной сфере.

Гарантией возврата средств банка будут денежные потоки от ЭСКО-договоров, которые уже реализует энергосервисная компания.

В результате заключения договора факторинга банк получает действующий проект, генерирующий денежные поступления в течение нескольких лет, а ЭСКО-компания высвобождает собственные средства и получает возможность осуществлять новые энергоэффективные проекты.

Такой механизм позволяет значительно увеличить их количество в Украине.

"Реализация первого в Украине факторинга энергосервисных договоров открывает возможность другим ЭСКО-компаниям усвоить этот опыт и еще активнее внедрять ЭСКО-механизм в бюджетной сфере", - отметила Татьяна Путинцева.

Для справки: Акционерное общество "Коммерческий Индустриальный Банк" - универсальный украинский банк, предоставляющий услуги корпоративным клиентам и частным лицам уже более 25 лет (зарегистрирован НБУ 3 декабря 1993).

100% акционером банка является иностранный инвестор Стефан Пол Пинтер (Великобритания).

Долгосрочный кредитный рейтинг АО "КИБ" по национальной шкале на уровне uaАА (по решению рейтингового комитета Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг").

По итогам X Всеукраинского конкурса "Банк года-2018", организованного международным финансовым клубом "Банкир", Акционерное общество "Коммерческий Индустриальный Банк" одержал победу в номинации "Самый надежный и устойчивый банк".





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