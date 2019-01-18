Стало відомо, хто купив у Ощадбанка великий логістичний центр під Києвом

Антимонопольний комітет дозволив Dragon Capital Investments Limited, яка входить до групи компаній Dragon Capital Томаша Фіала, придбати логістичний центр "Арктика", що належить державному Ощадбанку.

Про це повідомляє Liga.net.

"Надано дозвіл компанії Dragon Capital Investments Limited (через дочірнє підприємство БЦТ в місті Київ) на придбання активів у вигляді цілісного майнового комплексу - логістичного центру, який належить Ощадбанку", - йдеться у повідомленні АМКУ.

Офіс розміщений по вулиці Чорновола в селі Софіївська Борщагівка Київської області. Центр надає послуги зберігання, переміщення і сортування товарів, включає підприємство по високотехнологічній рибопереробці. В експлуатацію офіс був введений у листопаді 2011 року.

Нагадаємо, в кінці жовтня 2018 року Ощадбанк виставив цей центр на продаж через платформу електронних торгів OpenMarket (СЕТАМ) за 195 млн грн.

Торги відбулися 5 листопада.

У 2014 році банк видав ТОВ ТЛК Арктика кредит на 100 млн грн під заставу рибного базару і комплексу для зберігання і виробництва продуктів харчування. Однак компанія перестала його обслуговувати. Ощадбанк звернувся до виконавчої служби з метою погасити частину заборгованості за рахунок заставного майна. Після торгів банк скористався своїм законним правом придбати його шляхом зарахування забезпечених вимог за ціною, визначеною в ході виконавчого провадження.