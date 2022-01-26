Ощадбанк слідом за ПриватБанком знизив тарифи на еквайринг для бізнесу

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Державний Ощадбанк знижує тариф на еквайринг - з 1 лютого як для існуючих, так і нових для клієнтів банку діятиме єдиний тариф за надання послуг еквайрингу в розмірі 1,8%

Про це повідомляє прес-служба банку.

У банку пояснили, що зміна тарифу на еквайрингове обслуговування діючим клієнтам відбудеться автоматично.

"Підтримка українського бізнесу з боку Ощаду є комплексною. Ми пропонуємо підключення POS-терміналів з програмним РРО від провідних розробників на ринку. Додано сервіс фіскалізації до додатку ОщадPAY. Зниження тарифу на еквайринг – черговий крок.

Ми зацікавлені в подальшому розвитку безготівкових платежів в Україні. Як один з ключових гравців ринку еквайрингу ми враховуємо тренди розвитку платіжного ринку і рухаємось в одному напрямі разом з НБУ, міжнародними платіжними системами та бізнесом", - заявив член правління банку Антон Тютюн.

"Тариф на підключення еквайрингу з використанням додатку ОщадPAY, який є одночасно і терміналом, і касовим апаратом у смартфоні, становить 1,7% суми операції без додаткових комісій за умови зарахування платежів на рахунок у банку", - додали у фінустанові.

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Нагадуємо:

Державний ПриватБанк встановив з 15 січня 2022 року для бізнес-клієнтів єдиний базовий розмір комісії за послуги еквайрингу у торгівельних точках (прийому платежів за банківськими картками) у розмірі 1,8%.

У Нацбанку констатували дотримання міжнародними платіжними системами Visa та Masterсard домовленостей щодо зниження комісій інтерчейндж.

Компанія Mastercard з 26 листопада ввела в дію нові зменшені розміри міжбанківських ставок (інтерчейндж) в Україні відповідно до рішення Антимонопольного комітету (АМКУ).

Антимонопольний комітет дозволив платіжним системам Mastercard та Visa виконати меморандум щодо зменшення міжбанківської ставки.

Антимонопольний комітет розпочав справу щодо надання дозволу компаніям Mastercard і Visa на виконання меморандуму з НБУ щодо зниження міжбанківських ставок (інтерчейндж).

НБУ спільно з міжнародними платіжними системами Visa і Mastercard працюватимуть над посиленням конкуренції на платіжному ринку України - відповідний меморандумпідписали представники Нацбанку, Visa і Mastercard.

Через меморандум між Нацбанком, Visa і Mastercard, який передбачає зниження ставок інтерчейндж, невдовзі розмір кешбеку може значно скоротитись.

В Антимонопольному комітеті раніше розкритикували ідею встановити граничні розміри комісійної винагороди і інтерчейнджу.

Економічна правда