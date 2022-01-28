Ощадбанк отримав понад мільярд прибутку

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Чистий прибуток Ощадбанку за результатами 2021 року становив 1,1 мільярда гривень, що в 2,5 рази менше, ніж 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Операційний прибуток становив 5,6 млрд грн, від’ємний торговий результат – 4,4 млрд грн.

Останній спричинено посиленням гривні та відповідною індексацією цінних паперів у портфелі Ощаду, зазначають у банку.

Чистого процентного доходу банком отримано 13,4 млрд грн, що в 1,7 разу (на 5,4 млрд грн) більше ніж у 2020 році. Чистий комісійний дохід становить 6,2 млрд грн. Порівняно з 2020 роком цей показник збільшився на 1,2 млрд грн, або на 24,9%.

Протягом 2021 року непрацюючий портфель, розрахований за методикою НБУ, зменшився на 18,3 млрд грн (до 33%).

До державного бюджету у 2021 році Ощадбанк сплатив найбільшу за свою історію суму дивідендів – 833 млн грн.

Нагадуємо:

"Ощадбанк" за підсумками роботи в 2020 році отримав 2,8 млрд грн чистого прибутку, що на 2,5 млрд грн більше, ніж в 2019 році (255 млн грн).

Економічна правда