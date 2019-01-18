Все разделы
Укр / Рус

Стало известно, кто купил у Ощадбанка крупный логистический центр под Киевом

Пятница, 18 января 2019, 20:19
 

Антимонопольный комитет разрешил Dragon Capital Investments Limited, которая входит в группу компаний Dragon Capital Томаша Фиала, приобрести логистический центр "Арктика", принадлежащий государственному Ощадбанку.

Об этом сообщает Liga.net.

"Предоставлено разрешение компании Dragon Capital Investments Limited (через дочернее предприятие БЦТ в городе Киев) на приобретение активов в виде целостного имущественного комплекса - логистического центра, который принадлежит Ощадбанку", - говорится в сообщении АМКУ.

Офис размещен по улице Черновола в селе Софиевская Борщаговка Киевской области. Центр предоставляет услуги хранения, перемещения и сортировки товаров, включает предприятие по высокотехнологичной рыбопереработке. В эксплуатацию офис был введен в ноябре 2011 года.

Напомним, в конце октября 2018 года Ощадбанк выставил этот центр на продажу через платформу электронных торгов OpenMarket (СЕТАМ) за 195 млн грн.

Торги состоялись 5 ноября.

В 2014 году банк выдал ООО ТЛК Арктика кредит на 100 млн грн под залог рыбного базара и комплекса для хранения и производства продуктов питания. Однако компания перестала его обслуживать. Ощадбанк обратился в исполнительную службу с целью погасить часть задолженности за счет залогового имущества. После несостоявшихся торгов банк воспользовался своим законным правом приобрести его путем зачисления обеспеченных требований по цене, определенной в ходе исполнительного производства.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Ощадбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Сайт "Ощадбанка" не работает более суток 18 января 2019, 16:40
Решение арбитража о компенсации Ощадбанку: России начислено уже 5 миллионов долларов пени 17 января 2019, 17:21
В приложении Ощадбанка разрешили пользоваться картами других банков 17 января 2019, 15:28
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте