Стало известно, кто купил у Ощадбанка крупный логистический центр под Киевом

Антимонопольный комитет разрешил Dragon Capital Investments Limited, которая входит в группу компаний Dragon Capital Томаша Фиала, приобрести логистический центр "Арктика", принадлежащий государственному Ощадбанку.

Об этом сообщает Liga.net.

"Предоставлено разрешение компании Dragon Capital Investments Limited (через дочернее предприятие БЦТ в городе Киев) на приобретение активов в виде целостного имущественного комплекса - логистического центра, который принадлежит Ощадбанку", - говорится в сообщении АМКУ.

Офис размещен по улице Черновола в селе Софиевская Борщаговка Киевской области. Центр предоставляет услуги хранения, перемещения и сортировки товаров, включает предприятие по высокотехнологичной рыбопереработке. В эксплуатацию офис был введен в ноябре 2011 года.

Напомним, в конце октября 2018 года Ощадбанк выставил этот центр на продажу через платформу электронных торгов OpenMarket (СЕТАМ) за 195 млн грн.

Торги состоялись 5 ноября.

В 2014 году банк выдал ООО ТЛК Арктика кредит на 100 млн грн под залог рыбного базара и комплекса для хранения и производства продуктов питания. Однако компания перестала его обслуживать. Ощадбанк обратился в исполнительную службу с целью погасить часть задолженности за счет залогового имущества. После несостоявшихся торгов банк воспользовался своим законным правом приобрести его путем зачисления обеспеченных требований по цене, определенной в ходе исполнительного производства.