В уряді засекретили, проти кого ввели нові антиросійські санкції

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій відмовилось оприлюднити перелік юридичних та фізичних осіб, проти яких ввели нові антиросійські санкцій перед новим роком.

Про це свідчать кілька відповідей на запити "Української правди".

"Запитувані відомості є службовою інформацією та розголошенню не підлягають", - йдеться в останній відповіді.

У попередній відповіді МінТОТу йшлося, що розпорядником запитуваної інформації є Кабмін. Уряд у свою чергу відповів, що не є розпорядником запитуваної інформації, тому спрямував наш запит до МінТОТ.

Нагадаємо:

18 грудня 2018 року Кабінет міністрів 18 грудня за поданням МінТОТ вніс пропозицію до РНБО про застосування нових антиросійських санкційстосовно низки юридичних та фізичних осіб.

Санкції мали торкнутися 14 юридичних осіб, залучених до постачання матеріалів, обладнання та послуг для заводів оборонно-промислового комплексу РФ на тимчасово окупованих територіях; 23 фізосіб, які були залучені до проведення незаконних археологічних пошукових робіт на об’єктах культурної спадщини чи взяли участь у заходах, спрямованих на легітимізацію незаконної окупації Криму та Севастополя. А також деяких російських підприємств та підприємств з країн Європи, які забезпечують діяльність ТОВ "Титанові інвестиції" в Армянську на території Криму, деяких юросіб, залучених до організації перевезень через порти "Темрюк", "Кавказ" та Керченську паромну переплаву та деяких фізосіб, які є керівниками/засновниками юридичних осіб, залучених до незаконного будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

26 грудня 2018 року Рада національної безпеки і оборони Українизапровадила ці додаткові санкції.