В правительстве засекретили, против кого ввели новые антироссийские санкции

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий отказалось обнародовать перечень юридических и физических лиц, в отношении которых ввели новые антироссийские санкций перед новым годом.

Об этом свидетельствуют несколько ответов на запросы "Украинской правды".

"Запрашиваемые сведения являются служебной информацией и разглашению не подлежат", - говорится в последнем ответе.

В предыдущем ответе МинВОТ говорилось, что распорядителем запрашиваемой информации является Кабмин. Правительство в свою очередь ответило, что не является распорядителем запрашиваемой информации, поэтому направило наш запрос в МинТОТ.

Напомним:

18 декабря 2018 года Кабинет министров по представлению МинТОТ решил внести предложение в СНБО о применении новых антироссийских санкций в отношении ряда юридических и физических лиц.

Санкции должны были затронуть 14 юридических лиц, привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг для заводов оборонно-промышленного комплекса РФ на временно оккупированных территориях; 23 физлица, привлеченных к проведению незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия или принявших участие в мероприятиях, направленных на легитимизацию незаконной оккупации Крыма и Севастополя. А также российские предприятия и предприятия из стран Европы, обеспечивающие деятельность ООО "Титановые инвестиции" в Армянске на территории Крыма; юрлиц, привлеченных к организации перевозок через порты "Темрюк", "Кавказ" и Керченскую паромную переплаву и физлиц, которые являются руководителями/учредителями юридических лиц, привлеченных к незаконному строительству транспортного перехода через Керченский пролив.

26 декабря 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел эти дополнительные санкции.