У США форсують голосування проти рішення зняти санкції з фірм Дерипаски

Лідер демократів в Сенаті США Чак Шумер наполягає на якнайшвидшому голосуванні стосовно резолюції, яка не схвалює рішення адміністрації президента США Дональда Трампа про ослаблення санкцій щодо трьох російських компаній, пов'язаних з олігархом Олегом Дерипаскою.

Про це пише Reuters.

"Я прийшов до висновку, що пропозиція Міністерства фінансів є помилковою і не може в достатній мірі обмежити контроль і вплив Олега Дерипаски над цими компаніями, і Сенат повинен вжити заходів, щоб заблокувати ці помилкові дії адміністрації Трампа і зберегти ці санкції", - заявив Шумер .

У четвер міністр фінансів США Стівен Мнучін наполіг на тому, щоб адміністрація Трампа зберігала жорсткий контроль над компаніями, пов'язаними з Дерипаскою, незважаючи на рішення послабити обмеження.

Мнучін заявив, що фірми зіткнуться з наслідками, включаючи повторне введення санкцій, якщо вони не будуть дотримуватися умов.

У свою чергу Шумер заявив, що з огляду на зв’язок Дерипаски з Полом Манафортом, і оскільки розслідування, яке веде спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер щодо зв'язків Трампа з Росією, ще не завершено, "тим більше, це причина, щоб санкції залишалися в силі".

Нагадуємо:

В кінці грудня Міністерство фінансів США заявило про намір протягом 30 днів зняти санкції з трьох енергетичних компаній, що належать Дерипасці.

У Конгресі США демократи обговорюють варіанти запобігання скасуванню санкцій з компаній російського мільярдера Олега Дерипаски. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер підготував резолюцію, яка не підтримує вже прийняте рішення Мінфіну США зняти санкції з підприємств EN +, Rusal і EuroSibEnergo

Представники Демократичної партії США вимагають від міністра фінансів США Стівена Мнучіна відкласти зняття санкцій з компаній російського олігарха Олега Дерипаски.

Раніше, в квітні, Мінфін США наклав санкції на Дерипаску та кілька компаній, в яких він є найбільшим акціонером, через злочинні дії Росії, а також злочинне минуле самого Дерипаски.

Санкції, найжорсткіші після анексії Криму Москвою, кілька разів переносилися, оскільки США розглядають можливість, що Дерипаска більше не буде контролювати компанії, серед інших кроків.

У травні Дерипаска вийшов з ради директорів En +, найбільшого акціонера UC Rusal. Однак в Мінфіні США заявили, що це безпосередньо не є підставою для виведення компанії з-під санкцій.

"Русал" і її партнер En + в останні місяці вибрали директора і керівництво, не пов'язане з Дерипаскою, в рамках переговорів з Вашингтоном з ослаблення санкцій США.

Українська правда