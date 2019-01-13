В США форсируют голосование против решения снять санкции с фирм Дерипаски

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер настаивает на скорейшем голосовании по резолюции, которая не одобряет решение администрации Трампа об ослаблении санкций в отношении трех российских компаний, связанных с олигархом Олегом Дерипаской.

Об этом пишет Reuters.

"Я пришел к выводу, что предложение Министерства финансов является ошибочным и не может в достаточной степени ограничить контроль и влияние Олега Дерипаски над этими компаниями, и Сенат должен предпринять шаги, чтобы заблокировать эти ошибочные действия администрации Трампа и сохранить эти санкции", - заявил Шумер.

В четверг министр финансов США Стивен Мнучин настоял на том, чтобы администрация Трампа сохраняла жесткий контроль над компаниями, связанными с Дерипаской, несмотря на решение ослабить ограничения.

Мнучин заявил, что фирмы столкнутся с последствиями, включая повторное введение санкций, если они не будут соблюдать условия.

В свою очередь Шумер заявил, что учитывая свзяь Дерипаски с Полом Манафортом, и поскольку расследование, которое ведет специальный советник ФБР Роберт Мюллер по связям Трампа с Россией, еще не завершено, "тем более, это причина, чтобы санкции оставались в силе".

Напоминаем:

В конце декабря Министерство финансов США заявило о намерении в течение 30 дней снять санкции с трех энергетических компаний, принадлежащих Дерипаске.

В Конгрессе США демократы обсуждают варианты предотвращения снятия санкций с компаний российского миллиардера Олега Дерипаски. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер подготовил резолюцию, которая не поддерживает уже принятое решение Минфина США снять санкции с компаний EN +, Rusal и EuroSibEnergo.

Представители Демократической партии США требуют от министра финансов США Стивена Мнучина отложить снятие санкций с компаний российского олигарха Олега Дерипаски.

Ранее, в апреле, Минфин США наложил санкции на Дерипаску и несколько компаний, в которых он является крупнейшим акционером, из-за преступных действий России, а также преступного прошлого самого Дерипаски.

Санкции, самые жесткие после аннексии Крыма Москвой, несколько раз переносились, поскольку США рассматривают возможность, что Дерипаска больше не будет контролировать компании, среди других шагов.

В мае Дерипаска покинул совет директоров En+, крупнейшего акционера UC Rusal. Однако в Минфине США заявили, что это непосредственно не является основанием для вывода компании из-под санкций.

"Русал" и ее партнер En+ в последние месяцы выбрали директора и руководство, не связанное с Дерипаской, в рамках переговоров с Вашингтоном по ослаблению санкций США.

В Конгрессе США демократы обсуждают варианты предотвращения снятия санкций с компаний российского миллиардера Олега Дерипаски.

Украинская правда