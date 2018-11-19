Після тривалого падіння ціни на нафту почали зростати
Ціни на нафту еталонних марок почали тиждень упевненим зростанням, проте тривалого відновлення навряд чи варто очікувати.
Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".
За підсумками попередніх п'яти сесій ціни Brent і WTI впали на 4,9% і 6,2% відповідно. Тижневе падіння стало вже шостим поспіль, чого не спостерігалося з 2015 року.
Січневий ф'ючерс на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:07 19 листопада зріс на 0,55 долара (0,82%) - до 67,31 долара за барель.
Контракт на нафту WTI з постачанням в грудні на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на 0,68 долара (1,20%) - до 57,14 долара за барель.
Минулої п'ятниці котирування ф'ючерсу на Brent збільшилася на 14 центів (0,2%), до 66,76 долара за барель, а WTI практично не змінилася в ціні, залишившись на позначці 56,46 долара за барель.
Відновлення експорту нафти з провінції Кіркук минулої п'ятниці зробило стримуючий вплив на ринок нафти, відзначає аналітик Price Futures Group Філ Флінн.
В цілому, інвестори як і раніше побоюються надлишкової пропозиції нафти на світовому ринку при деякому ослабленні зростання попиту.
Разом з тим деякі аналітики вважають, що ціни на нафту вже пройшли найнижчу точку падіння і після відновлення повернуться до торгів в порівняно вузькому діапазоні.
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