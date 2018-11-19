После длительного падения цены на нефть начали расти
Цены на нефть эталонных марок начали неделю уверенным ростом, однако рынок так глубоко перепродан, что вряд ли стоит ожидать длительного восстановления.
Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".
По итогам предыдущих пяти сессий цены Brent и WTI упали на 4,9% и 6,2% соответственно. Недельное падение стало уже шестым подряд, чего не наблюдалось с 2015 года.
Январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 19 ноября поднялся на 0,55 доллара (0,82%) - до 67,31 доллара за баррель.
Контракт на нефть WTI с поставкой в декабре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 0,68 доллара (1,20%) - до 57,14 доллара за баррель.
В прошлую пятницу котировка фьючерса на Brent увеличилась на 14 центов (0,2%), до 66,76 доллара за баррель, а WTI практически не изменилась в цене, оставшись на отметке 56,46 доллара за баррель.
Возобновление экспорта нефти из провинции Киркук в прошлую пятницу оказало сдерживающее влияние на рынок нефти, отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.
В целом, инвесторы по-прежнему опасаются избыточного предложения нефти на мировом рынке при некотором ослаблении роста спроса.
Вместе с тем некоторые аналитики считают, что цены на нефть уже прошли самую низкую точку падения и после восстановления вернутся к торгам в сравнительно узком диапазоне.
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