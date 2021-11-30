Ціни на нафту впали на 5% на тлі побоювань щодо штаму Omicron

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Ціни на нафту впали майже на 5% у вівторок після того, як керівник Moderna поставив під сумнів ефективність вакцини від COVID-19 проти штаму Omicron, налякавши фінансові ринки та додавши занепокоєння щодо попиту на нафту.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше керівник Moderna сказав Financial Times, що вакцини проти COVID-19 навряд чи будуть настільки ефективними проти штаму коронавірусу Omicron, як проти штаму Delta.

Ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 2,76 долара (3,76%), до 70,68 долара за барель о 13:38 за Гринвічем після зниження до мінімуму в 70,22 долара, найнижчого рівня з кінця серпня.

Ф'ючерси на нафту WTI подешевшали на 2,86 долара на 4%) - майже до 67 доларів за барель після падіння до сесійного мінімуму в 66,51 долара.

Зазначається також, що голова ФРС Джером Пауелл повідомить американським законодавцям, що новий штам може поставити під загрозу відновлення економіки.

Ціни на нафту впали приблизно на 12% у п’ятницю разом з іншими ринками через побоювання, що новий штам Omicron спричинить нові обмеження та зменшить світовий попит на нафту.

З огляду на погіршення прогнозу попиту зростають очікування, що країни ОПЕК+ призупинять плани щодо збільшення поставок на 400 000 барелів на добу у січні.

Економічна правда