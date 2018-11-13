"Укрзалізниця" створила компанію для управління вантажними вагонами

ПрАТ "Укрзалізниця" створила оператора парку вантажних вагонів - дочірнє ТОВ "УЗ Карго Вагон" (UZ Cargo Wagon LLC).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається у Єдиному держреєстрі юридичних і фізосіб-підприємців, нова компанія зареєстрована 6 листопада 2018 року зі статутним капіталом 1 млн гривень. Єдиний засновник - ПрАТ "Укрзалізниця".

Керівником компанії призначений заступник директора філії "Центр транспортної логістики "Укрзалізниці" Андрій Мірошніков.

Серед акредитованих видів діяльності UZ Cargo Wagon - вантажні залізничні перевезення, складське господарство, транспортна обробка вантажів; ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Як повідомлялося, раніше в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявляв, що передача вагонів, придбаних за кошти ЄБРР, в окремо створену дочірню компанію дозволить встановлювати реальні ринкові тарифи на вантажоперевезення.

ЄБРР виділив "Укрзалізниці" 150 млн доларів на придбання нових вантажних піввагонів.

Також повідомлялося, що з листопада "Укрзалізниця" починає здавати в оренду власні вагони через ProZorro.Продажі.