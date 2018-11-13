"Укрзализныця" создала компанию для управления грузовыми вагонами

ЧАО "Укрзализныця" создало оператора парка грузовых вагонов - дочернее ООО "УЗ Карго Вагон" (UZ Cargo Wagon LLC).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается в Едином госреестре юридических и физлиц-предпринимателей, новая компания зарегистрирована 6 ноября 2018 года с уставным капиталом 1 млн гривень. Единственный учредитель - ЧАО "Укрзализныця".

Руководителем компании назначен заместитель директора филиала "Центр транспортной логистики "Укрзализныци" Андрей Мирошников.

Среди аккредитованных видов деятельности UZ Cargo Wagon - грузовые железнодорожные перевозки, складское хозяйство, транспортная обработка грузов; ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств, другая вспомогательная деятельность в сфере транспорта.

Как сообщалось, ранее и. о. предправления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявлял, что передача вагонов, приобретенных за средства ЕБРР, в отдельно созданную дочернюю компанию позволит устанавливать реальные рыночные тарифы на грузоперевозки.

ЕБРР выделил "Укрзализныце" 150 млн долларов на приобретение новых грузовых полувагонов.

Также сообщалось, что с ноября "Укрзализныця" начинает сдавать в аренду собственные вагоны через ProZorro.Продажи.