IKEA шукає українських виробників для співпраці

Одна з найбільших в світі торговельних мереж з продажу меблів і товарів для дому - шведська група компаній IKEA зі штаб-квартирою в Делфті (Нідерланди) шукає партнерів в Україні для виробництва своїх меблів.

Про це йде мова в повідомленні Офісу з просування експорту при Міністерстві економрозвитку і торгівлі України.

"14 червня в місті Київ в рамках Українсько-шведського бізнес-форуму представники шведської компанії IKEA готові зустрітися для налагодження співпраці з українськими виробниками продукції", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що серед обов'язкових вимог компанії IKEA - значні виробничі потужності на території України і щорічний грошовий оборот понад 2 млн євро.

Йдеться про виробників масивних дерев'яних меблів, масивних крісел, фанерних меблів і меблів з формованої фанери, диванів і крісел з оббивкою.

Крім того, в IKEA чекають виробників офісних та комп'ютерних стільців, алюмінієвих сковорідок, горщиків з нержавіючої сталі, пиломатеріалів, дощок з сушінням для меблів.

Також шведська компанія зацікавлена ​​у виробниках керамічних умивальників, фарфорового і скляного посуду, флоат-скла, ламп, світильників, абажурів і деталей для ламп.

Нагадаємо, у грудні 2017 року шведська мережа товарів для дому IKEA офіційно заявилапро плани виходу на український ринок.

Перші плани щодо виходу шведського гіганта на український ринок були озвучені ще у 2005 році.

Компанія збиралася побудувати під Києвом торгово-розважальний центр. Для побудови ТЦ потрібно було пожертвувати 70 га лісу, розташованого неподалік від автомагістралі Київ - Бориспіль.

IKEA мала намір вкласти близько 1 млрд доларів в торгові центри по всій Україні. Київський центр оцінювали в 300 млн доларів. Його загальна площа повинна була становити 150 тис кв м.

Крім Києва, подібні центри повинні були побудувати в Дніпрі, Харкові, Донецьку та Одесі.

У 2007 році Київська міська адміністрація відмовилася виділяти IKEA ділянку в 55 га під будівництво торгового центру.

"Ми давно моніторимо ринок, і якщо б був інший прийнятний варіант, ми б не впиралися", - відповіли представники шведської сторони.

Київська влада запропонувала шведам землю на території Київського танково-ремонтного заводу в Дарницькому районі, але вони відмовилися.

Тоді ж з'явилася інформація, що IKEA може вийти на український ринок у Львові, але не склалося. Шведи навіть зустрічалися з мером Андрієм Садовим.

Знову заговорили про вихід IKEA у 2009 році. Закінчити перший ТЦ планували у 2011 році. Під забудову IKEA придбала земельну ділянку в Одеській області площею 64 гектари.

У 2010 році, розчарувавшись в українській владі, шведський гігант продав свої активи в Україні - два деревопереробних заводи та меблеву фабрику. Активи у Міжгір'ї купила датська лісопереробна компанія DDS. Два інших підприємства викупила румунська Plimat.

29 травня 2017 року голова правління ЗАТ "Мандарин Плаза" Олександр Черницький заявив, що IKEA планує вийти на український ринок найближчим часом.

За його словами, IKEA може стати орендарем торгово-розважального центру "Південний" в Голосіївському районі Києва.

IKEA - транснаціональна корпорація, одна з найбільших в світі торговельних мереж з продажу меблів і товарів для дому. Повне найменування - "IKEA International Group". Заснована в Швеції, штаб-квартира знаходиться в місті Лейдені, Нідерланди.

Власниками IKEA Group є INGKA Holding B.V. і підконтрольні йому структури.

IKEA Group є найбільшим в світі рітейлером товарів для будинку з 361 магазином в 29 країнах світу. У 2016 фінансовому році магазини IKEA Group відвідали 783 млн осіб.

Економічна правда