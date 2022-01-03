IKEA підвищує ціни через "логістичну кризу"

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Меблевий гігант IKEA піднімає ціни у магазинах світу внаслідок затримок та зростання витрат на транспорт і сировину.

Про це заявив власник компанії, холдинґ Ingka Group, повідомляє Reuters.

Раніше в IKEA заявляли, що змушені орендувати більше кораблів, купувати контейнери та перенаправляти товари між складами, аби впоратися з логістичними перебоями.

Компанія очікує, що затримки та перебої триватимуть і надалі – щонайменше у 2022 році. Як наслідок, ці витрати частково перейдуть на споживачів.

"На жаль, зараз, вперше відтоді, як вищі витрати почали впливати на глобальну економіку, ми повинні перекласти частину цих витрат на наших клієнтів", – розповів менеджер з роздрібних операцій Толга Онкю.

Зазанчається, що зростання цін становитиме в середньому на 9% на ринках компанії, проте на окремих локаціях воно може відрізнятися з огляду на інфляційний тиск.

"IKEA продовжує стикатися зі значними транспортними та сировинними обмеженнями, які збільшують витрати, без очікуваних перерв у доступному для огляду майбутньому", – йдеться у заяві групи.

Нагадуємо:

Шведська компанія IKEA, найбільший в світі рітейлер меблів і товарів для дому, 1 лютого відкрила перший магазин в Україні - у київському Blockbuster Mall.

Економічна правда