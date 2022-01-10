IKEA скоротила невакцинованим співробітникам у Британії лікарняні за самоізоляцію

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Торгова мережа з продажу меблів та товарів для дому IKEA скоротила лікарняні для невакцинованих від коронавірусу співробітників, які змушені піти на самоізоляцію.

Про це пише ВВС.

У компанії визнали, що це було "емоційне питання", але додали, що політика компанії має змінюватися відповідно до обставин, що змінюються.

У Великій Британії невакциновані працівники IKEA, які мають ізолюватися, тепер отримуватимуть £96,35 (3,6 тис грн) на тиждень - це мінімум встановленої законом допомоги при хворобі.

При цьому, середня зарплата в IKEA становить від £400 до £450 на тиждень (14,9 - 16,8 тис грн) залежно від розташування.

У мережі, у якій у Британії працює близько 10 тисяч людей, додають, що повністю вакциновані співробітники або ті, хто має пом’якшувальні обставини, отримають повну оплату за самоізоляцію.

В IKEA резюмували, що випадки перебування на самоізоляції розглядатимуть окремо - всім стурбованим ситуацією співробітникам рекомендували поговорити зі своїм менеджером.

Економічна правда