IKEA ищет украинских производителей для сотрудничества

Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома - шведская группа компаний IKEA со штаб-квартирой в Делфте (Нидерланды) ищет партнеров в Украине для производства своей мебели.

Об этом идет речь в сообщении Офиса по продвижению экспорта при Министерстве экономразвития и торговли Украины.

"14 июня в городе Киев в рамках Украинско-шведского бизнес-форума представители шведской компании IKEA готовы встретиться для налаживания сотрудничества с украинскими производителями продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди обязательных требований компании IKEA - значительные производственные мощности на территории Украины и ежегодный денежный оборот свыше 2 млн евро.

Речь идет о производителях массивной деревянной мебели, массивных кресел, фанерной мебели и мебели из формованной фанеры, диванов и кресел с обивкой.

Кроме того, в IKEA ждут производителей офисных и компьютерных стульев, алюминиевых сковородок, горшков из нержавеющей стали, пиломатериалов, досок с сушкой для мебели.

Также шведская компания заинтересована в производителях керамических умывальников, фарфоровой и стеклянной посуды, флоат-стекла, ламп, светильников, абажуров и деталей для ламп.

Напомним, в декабре 2017 года шведская сеть товаров для дома IKEA официально заявилао планах выхода на украинский рынок.

Первые планы о выходе шведского гиганта на украинский рынок были озвучены еще в 2005 году.

Компания собиралась построить под Киевом торгово-развлекательный центр. Для постройки ТЦ нужно было пожертвовать 70 га леса, расположенного неподалеку от автомагистрали Киев — Борисполь.

IKEA намеревалась вложить около1 млрд долларов в торговые центры по всей Украине. Киевский центр оценивали в 300 млн долларов. Его общая площадь должна была составить 150 тыс кв м.

Кроме Киева, подобные центры должны были построить в Днепре, Харькове, Донецке и Одессе.

В 2007 году Киевская городская администрация отказалась выделять IKEA участок в 55 га под строительство торгового центра.

"Мы давно мониторим рынок, и если б был другой приемлемый вариант, мы бы не упирались", — отвечали тогда представители шведской стороны.

Киевские власти предложили шведам землю на территории Киевского танково-ремонтного завода в Дарницком районе, но они отказались.

Тогда же появилась информация, что IKEA может выйти на украинский рынок во Львове, но не сложилось. Шведы даже встречались с мэром Андреем Садовым.

Снова заговорили о выходе IKEA в 2009 году. Закончить первый ТЦ планировали в 2011 году. Под застройку IKEA приобрела земельный участок в Одесской области площадью 64 гектара.

В 2010 году, разочаровавшись в украинских властях, шведский гигант продал свои активы в Украине — два деревоперерабатывающих завода и мебельную фабрику. Активы в Межгорье купила датская лесоперерабатывающая компания DDS. Два других предприятия выкупила румынская Plimat.

29 мая 2017 года глава правления ЗАО "Мандарин Плаза" Александр Черницкий заявил, что IKEA планирует выйти на украинский рынок в ближайшее время.

По его словам, IKEA может стать арендатором торгово-развлекательного центра "Южный" в Голосеевском районе Киева.

IKEA — транснациональная корпорация, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Полное наименование — "IKEA International Group". Основана в Швеции, штаб-квартира находится в городе Лейдене, Нидерланды.

Собственниками IKEA Group является INGKA Holding B.V. и подконтрольные ему структуры.

IKEA Group является крупнейшим в мире ритейлером товаров для дома с 361 магазином в 29 странах мира. В 2016 финансовом году магазины IKEA Group посетили 783 млн людей.

Экономическая правда