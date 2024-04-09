Минфин привлек в госбюджет более 7 миллиардов с ОВГЗ
Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 7,2 млрд грн в эквиваленте.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
"Сегодня Минфин разместил облигации на сумму более 7,2 млрд гривен в эквиваленте", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Министерство финансов предложило инвесторам гривневые ОВГЗ: 3,218 млрд грн под 16,1% с погашением через 1 год; 312 млн грн под 17,0% с погашением через 2 года, 1,87 млрд грн под 18,29% с погашением через 3,2 года.
Также было предложено ОВГЗ в евро - на 43 млн евро под 3,25% с погашением через 1 год.
Напомним:
Министерство финансов 12 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет почти 8,9 миллиардов гривен.
По результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа во вторник, 19 марта, в государственный бюджет привлечено 16,3 млрд грн.
Министерство финансов 26 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет более 12,5 млрд грн.
Министерство финансов 2 апреля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет более 6,7 млрд грн.