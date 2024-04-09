Минфин привлек в госбюджет более 7 миллиардов с ОВГЗ

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 7,2 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Сегодня Минфин разместил облигации на сумму более 7,2 млрд гривен в эквиваленте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство финансов предложило инвесторам гривневые ОВГЗ: 3,218 млрд грн под 16,1% с погашением через 1 год; 312 млн грн под 17,0% с погашением через 2 года, 1,87 млрд грн под 18,29% с погашением через 3,2 года.

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Также было предложено ОВГЗ в евро - на 43 млн евро под 3,25% с погашением через 1 год.

Напомним:

Министерство финансов 12 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет почти 8,9 миллиардов гривен.

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По результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа во вторник, 19 марта, в государственный бюджет привлечено 16,3 млрд грн.

Министерство финансов 26 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет более 12,5 млрд грн.

Министерство финансов 2 апреля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет более 6,7 млрд грн.