Мінфін залучив до держбюджету понад 7 мільярдів з ОВДП

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,2 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму понад 7,2 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 3,218 млрд грн під 16,1% із погашенням через 1 рік; 312 млн грн під 17,0% з погашенням через 2 роки, 1,87 млрд грн під 18,29% з погашенням через 3,2 року.

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Також було запропоновано ОВДП у євро - на 43 млн євро під 3,25% із погашенням через 1 рік.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів 12 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету майже 8,9 мільярдів гривень.

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За результатами аукціону з розміщень облігацій внутрішньої державної позики у вівторок, 19 березня, до державного бюджету залучено 16,3 млрд грн.

Міністерство фінансів 26 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 12,5 млрд грн.

Міністерство фінансів 2 квітня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 6,7 млрд грн.