Мінфін розмістив ОВДП майже на 9 мільярдів 

Міністерство фінансів 12 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету майже 8,9 мільярдів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Мінфіну.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму майже 8,9 млрд гривень", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 4,0 млрд грн під 16,76% з погашенням через 1 рік; 3,371 млрд грн під 17,6% з погашенням через 2 роки, 1,511 млрд грн під 18,5% з погашенням через 3,4 року.

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Мінфін

Нагадаємо:

З початку 2024 року уряд залучив від продажу облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах понад 74 млрд гривень в еквіваленті, а загалом упродовж воєнного стану – понад 892 млрд гривень.