За время военного положения с продажи облигаций в госбюджет привлекли почти триллион

За время военного положения в Украине правительством на первичных аукционах по размещению ОВГЗ было привлечено в госбюджет почти 938 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"С начала 2024 года правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах почти 120 млрд грн в эквиваленте, а в целом в течение военного положения - почти 938 млрд грн в эквиваленте", - говорится в сообщении.

По данным Депозитария НБУ, в течение трех месяцев 2024 года Правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 69 млрд грн, 763,6 млн долларов и 514,2 млн евро. На погашение с начала года было направлено 26,1 миллиарда грн, 810,9 млн долларов и 555,5 млн евро.

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В течение января - марта 2024 года заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 39,2 миллиарда грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в частности в марте - на 19,1 миллиарда грн в эквиваленте.

Напомним:

Министерство финансов 26 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет более 12,5 млрд грн.

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