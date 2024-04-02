Мінфін залучив понад 6,7 мільярдів від розміщення ОВДП

Міністерство фінансів 2 квітня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 6,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Від розміщення 1-річних гривневих ОВДП під 16,23% вдалось залучити 4,3 млрд грн (ставка знизилась із 16,24%).

При цьому від продажу ОВДП з терміном обігу 2 роки надійшло 260 млн грн під 17,09% річних (ставка знизилась із 17,2%).

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А розміщення облігацій терміном обігу понад три роки під 18,29% річних принесло держбюджету 2,2 млрд грн (ставка зросла із 18,26%).

Нагадаємо:

Міністерство фінансів 12 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету майже 8,9 мільярдів гривень.

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За результатами аукціону з розміщень облігацій внутрішньої державної позики у вівторок, 19 березня, до державного бюджету залучено 16,3 млрд грн.

Міністерство фінансів 26 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 12,5 млрд грн.

Економічна правда