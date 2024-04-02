Мінфін залучив понад 6,7 мільярдів від розміщення ОВДП
Міністерство фінансів 2 квітня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 6,7 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.
Від розміщення 1-річних гривневих ОВДП під 16,23% вдалось залучити 4,3 млрд грн (ставка знизилась із 16,24%).
При цьому від продажу ОВДП з терміном обігу 2 роки надійшло 260 млн грн під 17,09% річних (ставка знизилась із 17,2%).
А розміщення облігацій терміном обігу понад три роки під 18,29% річних принесло держбюджету 2,2 млрд грн (ставка зросла із 18,26%).
Нагадаємо:
Міністерство фінансів 12 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету майже 8,9 мільярдів гривень.
За результатами аукціону з розміщень облігацій внутрішньої державної позики у вівторок, 19 березня, до державного бюджету залучено 16,3 млрд грн.
Міністерство фінансів 26 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 12,5 млрд грн.
Економічна правда