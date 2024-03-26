Минфин привлек более 12 миллиардов от размещения ОВГЗ

Министерство финансов 26 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет более 12,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.

От размещения 1-летних гривневых ОВГЗ под 16,24% удалось привлечь 4,2 млрд грн.

При этом от продажи ОВГЗ со сроком обращения 2 года поступило 4,1 млрд грн под 17,2% годовых.

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А размещение облигаций сроком обращения более трех лет под 18,26% годовых принесло госбюджету 1,2 млрд грн.

Также Минфин разместил 1-летние облигации в долларах под 4,63% - удалось привлечь 74 млн долл.

Напомним:

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Министерство финансов 12 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет почти 8,9 миллиардов гривен.

По результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа во вторник, 19 марта, в государственный бюджет привлечено 16,3 млрд грн.

Экономическая правда