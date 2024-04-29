Фонд госимущества выставит 49% сети АЗС Shell на открытый аукцион

Фонд госимущества планирует выставить национализированную долю 49% сети АЗС Shell на открытый аукцион и не будет предлагать выкупить ее глобальной компании Shell.

Об этом сообщил председатель ФГИУ Виталий Коваль в ответ на запрос Forbes Ukraine.

Отмечается, что аукцион по продаже доли - это единственный механизм, который будет использовать Фонд.

"Фонд ищет пути для получения наивысшего ценового предложения в процедуре продажи, однако любой потенциальный покупатель будет иметь равные права, в том числе Shell. Фонд считает, что чем больше будет конкуренция за такой актив, тем большую пользу получит государственный бюджет", - говорится в сообщении.

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При этом пока ФГИУ не готов назвать ориентировочные сроки проведения такого аукциона.

"Процедуре аукциона предшествует значительное количество действий и решения проблем, с которыми сталкивается Фонд при регистрации права собственности, а также решение вопросов по определению стартовой стоимости лота. Сейчас Фонд осуществляет мероприятия по снятию ареста, запретов совершения регистрационных действий", - пишет издание.

Напомним:

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Ранее Высший антикоррупционный суд отказал Министерству юстиции во взыскании в доход государства 49% ООО "Альянс Холдинг", которое управляет сетью автозаправочных станций Shell в Украине.

В феврале, ВАКС удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации украинских активов подсанкционного российского олигарха с Эдуарда Худайнатова.

Апелляционная палата ВА КСудовлетворила ходатайство Министерства юстиции о взыскании в доход государства украинских активов россиянина Эдуарда Худайнатова в виде 49% ООО "Альянс Холдинг", которое управляет АЗС Shell.

На прошлой неделе Фонд государственного имущества получил санкционные активы россиянина Эдуарда Худайнатова, в частности 49% ООО "Альянс Холдинг", которое управляет украинской сетью автозаправочных станций под брендом Shell.

Экономическая правда