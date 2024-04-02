Минфин привлек более 6,7 миллиардов от размещения ОВГЗ

Министерство финансов 2 апреля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет более 6,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.

От размещения 1-летних гривневых ОВГЗ под 16,23% удалось привлечь 4,3 млрд грн (ставка снизилась с 16,24%).

При этом от продажи ОВГЗ со сроком обращения 2 года поступило 260 млн грн под 17,09% годовых (ставка снизилась с 17,2%).

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А размещение облигаций сроком обращения более трех лет под 18,29% годовых принесло госбюджету 2,2 млрд грн (ставка выросла с 18,26%).

Напомним:

Министерство финансов 26 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет более 12,5 млрд грн.

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Министерство финансов 12 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет почти 8,9 миллиардов гривен.

По результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа во вторник, 19 марта, в государственный бюджет привлечено 16,3 млрд грн.

Экономическая правда