"Укрпочта" тестирует новый транспорт для почтальонов

фото: facebook Смелянского

"Укрпочта" вместе с украинским ветеранским бизнесом разработала новый транспорт для почтальонов - его уже начинают тестировать.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

По его словам, с ростом электронной коммерции и развитием доставки лекарственных средств у почтальонов становится меньше газет и писем, однако больше посылок, поэтому велосипед становится не таким актуальным.

фото: Facebook Смелянского

"Поэтому вместе с украинским производителем (ветеранский бизнес) разработали пилотную модель для почтальонов, которую начинаем тестировать", - написал Смелянский.

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Он лично протестировал новый транспорт и заверил, что все закупки будут происходить в Prozorro.

Кроме этого, по словам гендиректора "Укрпочты", в ближайшие недели на тестирование в боевой регион отправится прототип мобильного вагончика, который сможет заменить полноценное отделение "Укрпочты" в случае уничтожения последнего.

фото: facebook смелянского

Это пилотный проект также украинского производства, добавил Смелянский.

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"Работаем над тем, чтобы иметь вот такие мобильные инклюзивные вагончики, которые можно разместить в безопасном месте + которые могут за один день заменить поврежденное отделение", - резюмировал он.

Экономическая правда