Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП

Міністерство фінансів 26 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 12,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Від розміщення 1-річних гривневих ОВДП під 16,24% вдалось залучити 4,2 млрд грн.

При цьому від продажу ОВДП з терміном обігу 2 роки надійшло 4,1 млрд грн під 17,2% річних.

Реклама:

А розміщення облігацій терміном обігу понад три роки під 18,26% річних принесло держбюджету 1,2 млрд грн.

Також Мінфін розмістив 1-річні облігації в доларах під 4,63% - вдалось залучити 74 млн дол.

Нагадаємо:

Реклама:

Міністерство фінансів 12 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету майже 8,9 мільярдів гривень.

За результатами аукціону з розміщень облігацій внутрішньої державної позики у вівторок, 19 березня, до державного бюджету залучено 16,3 млрд грн.

Економічна правда