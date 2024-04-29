Группа "Нафтогаз" в первом квартале увеличила добычу газа на 12%

В январе-марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го группа Нафтогаз увеличила добычу газа на 12%.

Об этом сообщает пресс-служба группы.

Отмечается, что АО "Укргаздобыча" по итогам первого квартала перевыполнило план и достигло самой высокой добычи за соответствующий период за последние два года.

"В этом году в первом квартале удалось увеличить добычу почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это результат запуска новых продуктивных скважин, а также эффективной работы со старым фондом", - прокомментировал председатель правления Нафтогаза Алексей Чернышев.

Реклама:

При этом, план по добыче был перевыполнен как на востоке Украины, так и на месторождениях в центре и на западе.

Напомним:

Киевский окружной админсуд прекратил действие постановления НКРЭКУ об остановке лицензии по распределению газа для частной компании "Черкассыгаз" и расширение лицензии ООО "Газораспределительные сети Украины" (бренд "Газсети") на Черкасскую область.

Реклама:

Группа "Нафтогаз" готова выкупить весь объем газа, который украинские частные добытчики предложат рынку в 2024 году.