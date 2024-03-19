У вівторок Мінфін залучив до держбюджету понад 16 мільярдів завдяки облігаціям
Вівторок, 19 березня 2024, 19:20 -
За результатами аукціону з розміщень облігацій внутрішньої державної позики у вівторок, 19 березня, до державного бюджету залучено 16,3 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму понад 16,3 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам наступні гривневі ОВДП:
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- 3 млрд грн під 16,46% з погашенням через 1 рік;
- 4,1 млрд грн під 17,35% з погашенням через 2 роки,
- 3,37 млрд грн під 18,3% з погашенням через 3,3 року.
Також було запропоновано ОВДП у доларах США - майже 150 млн під 4,66% із погашенням через 1 рік.
Нагадаємо:
Міністерство фінансів 12 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету майже 8,9 мільярдів гривень.
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