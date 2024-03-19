У вівторок Мінфін залучив до держбюджету понад 16 мільярдів завдяки облігаціям

За результатами аукціону з розміщень облігацій внутрішньої державної позики у вівторок, 19 березня, до державного бюджету залучено 16,3 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму понад 16,3 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам наступні гривневі ОВДП:

Реклама:

3 млрд грн під 16,46% з погашенням через 1 рік;

4,1 млрд грн під 17,35% з погашенням через 2 роки,

3,37 млрд грн під 18,3% з погашенням через 3,3 року.

Також було запропоновано ОВДП у доларах США - майже 150 млн під 4,66% із погашенням через 1 рік.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів 12 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету майже 8,9 мільярдів гривень.

Реклама: