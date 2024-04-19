Nissan сокращает ожидаемую прибыль из-за более низких продаж авто
Nissan motors снизил оценку чистой прибыли на как минимум 129 млн долл, относительно предыдущих прогнозов. Компания продала меньше автомобилей, чем ожидалось.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В пятницу 19 апреля японский автопроизводитель заявил, что чистая прибыль, вероятно, выросла на 67% до 370,00 млрд иен (2,39 млрд долл) за финансовый год, закончившийся в марте. Это ниже предыдущего прогноза в 390,00 млрд иен. Согласно опросу FactSet, аналитики ожидали, что чистая прибыль составит 403,90 млрд иен.
Nissan сообщил, что доход компании увеличился на 19% до 12,600 триллионов иен, что ниже предыдущего прогноза в 13,000 триллионов иен.
Японский автопроизводитель сообщил, что продал 3,44 миллиона автомобилей, что меньше, чем ожидалось ранее. В феврале компания снизила свой прогноз мировых продаж на финансовый год до 3,55 млн. единиц с 3,70 млн. единиц, ссылаясь на перебои в логистике и усиление конкуренции.
Генеральный директор Nissan Макото Учида заявил в пятницу, что рыночный спрос на автомобили снизился, что осложнило операционную среду компании.
Напомним:
В I квартале 2024 года украинский автопарк пополнили почти 11,9 тыс авто на электротяге (BEV). Это в 2,4 раза больше чем за аналогичный период прошлого года.